Оккупанты на захваченных территориях ввели штрафы за продажу товаров за гривну

Оккупанты усилили ответственность за обращение национальной украинской валюты. Теперь за продажу товаров в гривне предусмотрен штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Как отмечает Центр, украинцы на временно оккупированных территориях отказываются пользоваться рублем и игнорируют запрет на обращение гривны. Поэтому российские военные с начала года ввели рейды по торговым точкам, где принимают гривну.

"С 1 января враг начал рейды по магазинам, принимающим украинскую валюту. Также оккупанты задержали валютчиков, которые осуществляли обмен. Кроме того, во время обысков изымают терминалы украинских банков", - рассказывает ЦНС.

Однако никакие меры не помогают, поэтому "оккупационные власти" внедрили штраф в размере 300 тысяч рублей.

ЦНС напоминает, что оккупанты с 1 января запретили обращение гривны, ведь пытаются взять под контроль жителей временно оккупированных территорий. Поэтому стараются сделать их зависимыми от выплат в рублях и таким образом повысить уровень паспортизации.

"Ибо именно российский паспорт является необходимым условием получения выплат", - объясняет Центр.

И добавляет: эта история иллюстрирует настоящую степень поддержки оккупантов местными жителями, а не те цифры, которые рисуют россияне на псевдореферендумах.