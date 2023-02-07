Оккупанты на захваченных территориях ввели штрафы за продажу товаров за гривну
Оккупанты усилили ответственность за обращение национальной украинской валюты. Теперь за продажу товаров в гривне предусмотрен штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Как отмечает Центр, украинцы на временно оккупированных территориях отказываются пользоваться рублем и игнорируют запрет на обращение гривны. Поэтому российские военные с начала года ввели рейды по торговым точкам, где принимают гривну.
"С 1 января враг начал рейды по магазинам, принимающим украинскую валюту. Также оккупанты задержали валютчиков, которые осуществляли обмен. Кроме того, во время обысков изымают терминалы украинских банков", - рассказывает ЦНС.
Однако никакие меры не помогают, поэтому "оккупационные власти" внедрили штраф в размере 300 тысяч рублей.
ЦНС напоминает, что оккупанты с 1 января запретили обращение гривны, ведь пытаются взять под контроль жителей временно оккупированных территорий. Поэтому стараются сделать их зависимыми от выплат в рублях и таким образом повысить уровень паспортизации.
"Ибо именно российский паспорт является необходимым условием получения выплат", - объясняет Центр.
И добавляет: эта история иллюстрирует настоящую степень поддержки оккупантов местными жителями, а не те цифры, которые рисуют россияне на псевдореферендумах.
На днях РБК-Украина сообщало, что российское ФСБ начало проверять украинцев на оккупированной части Херсонской области.
Кроме того, ранее мы писали, что оккупанты блокируют возможность рассчитываться за товары и услуги гривной, поэтому местные жители на захваченных территориях вынуждены обменивать национальную валюту на рубли. Однако курс обмена, установленный оккупантами, очень невыгоден.
Добавим, что оккупанты безуспешно борются с гривной на временно оккупированных территориях, поэтому требуют удалять приложения украинских банков с мобильных телефонов.
Напомним, россияне на оккупированных территориях давят на предпринимателей, которые продолжают пользуются гривной.
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