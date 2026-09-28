Окупанти загнали дітей і літніх людей у газогін на Куп'янщині, щоб прикрити відступ (відео)

Російські військові під час відступу з Куп'янської громади Харківської області могли використати цивільних як прикриття. 27 вересня українські розвідувальні дрони зафіксували групу людей, яка рухалася через газогін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія".

За даними військових, росіяни виводили цивільних із Куп'янської громади на тлі контрнаступальних дій українських сил. Серед групи могли перебувати військовослужбовці РФ, які намагалися вийти з району під прикриттям мирних жителів.

На відео видно дев'ятьох людей. Серед них є діти, літні люди та людина, яка пересувається на милицях. Поруч із ними рухаються чоловіки призовного віку у цивільному одязі.

У "Хартії" припускають, що ці чоловіки можуть бути російськими військовими. За версією української сторони, вони могли зняти форму та переодягнутися в цивільне, щоб разом із мирними жителями вийти з-під удару.

Українські військові бачили групу, однак не відкривали по ній вогонь. Причиною стала присутність цивільних, зокрема дітей та людей похилого віку. У корпусі вважають, що російські військові могли розраховувати саме на це.

Таким чином, газогін, який російські диверсанти раніше використовували для прихованого переміщення, цього разу міг стати маршрутом для відступу разом із цивільними.

Випадок уже задокументували. Зібрані матеріали планують передати для розслідування можливого воєнного злочину.