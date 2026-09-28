Оккупанты загнали детей и пожилых людей в газопровод на Купянщине, чтобы прикрыть отступление (видео)

Российские военные при отступлении из Купянской общины Харьковской области могли использовать гражданских в качестве прикрытия. 27 сентября украинские разведывательные дроны зафиксировали группу людей, которая двигалась через газопровод.

По данным военных, россияне выводили гражданских из Купянского общества на фоне контрнаступательных действий украинских сил. Среди группы могли находиться военнослужащие РФ, пытавшиеся выйти из района под прикрытием мирных жителей.

На видео видны девять человек. Среди них есть дети, пожилые люди и человек, который передвигается на костылях. Рядом с ними двигаются мужчины призывного возраста в гражданской одежде.

В Хартии предполагают, что эти мужчины могут быть российскими военными. По версии украинской стороны, они могли снять форму и переодеться в гражданское, чтобы вместе с мирными жителями выйти из-под удара.

Украинские военные видели группу, но не открывали по ней огонь. Причиной стало присутствие гражданских, в том числе детей и пожилых людей. В корпусе полагают, что российские военные могли рассчитывать именно на это.

Таким образом, газопровод, который ранее использовали российские диверсанты для скрытого перемещения, на этот раз мог стать маршрутом для отступления вместе с гражданскими.

Случай уже задокументирован. Собранные материалы планируется передать для расследования возможного военного преступления.