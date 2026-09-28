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Зеленський повідомив про "далекобійні санкції" проти заводів РФ і "цілі" в Чорному морі

12:42 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський повідомив про "далекобійні санкції" проти заводів РФ і "цілі" в Чорному морі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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В ніч на 28 вересня Сили оборони України застосували "далекобійні санкції" проти заводів, нафтових об'єктах росіян і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя. Цієї ночі було застосування наших санкцій по двох оборонних заводах - в Тульському та Воронезькому регіонах", - зазначив глава держави.

Президент додав, що підрозділи СБУ "добре відпрацювали" по нафтових об'єктах країни-агресорки у Краснодарському регіоні.

"Застосовувалися санкції по об’єктах у Калузькому та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України. У Брянському регіоні працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту. Є також ураження цілі в Чорному морі", - розповів Зеленський.

Він також подякував всім, хто "повертає війну туди, звідки вона прийшла", і додав, що РФ має припинити ескалацію.

Нагадаємо, сьгодні вночі мешканці станиці Новотитарівської в Краснодарському краї повідомили про проліт безпілотників і серію вибухів. За словами очевидців, звуки вибухів було чути "в районі залізниці".

Крім того, Сили оборони уразили низку військових об’єктів російської армії. Серед цілей - зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С2", пункти управління безпілотниками та місця запуску ударних дронів.

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