ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вводять "сухий закон" в Запорізькій області, - ЦНС

Новость на русском →
Запорізька область, Вівторок 16 травня 2023 16:18
Окупанти вводять "сухий закон" в Запорізькій області, - ЦНС Фото: окупанти вводять "сухий закон" в Запорізькій області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупаційна адміністрація заборонила продавати алкоголь на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Самі окупанти пояснюють причину заборони "забезпеченням громадського порядку".

Проте, як повідомляють в ЦНС, справжня причина заборони полягає в тому, що на захопленій території перебуває велика кількість росіян, які пиячать та скоюють злочини проти місцевого населення.

Зазначається, що у більшості випадків окупаційна адміністрація закриває на це очі, проте в умовах масового неврозу, який відчувають росіяни на ТОТ, ситуація почала вже виходити з-під контролю. Це і стало причиною для рішення заборони алкоголю.

При цьому окупанти часто погрожують працівникам магазинів та вимагають від них спиртне.

Нагадаємо, в Запорізькій області загарбники примушують мешканців змінювати автономери на російські.

Окрім того, росіяни погрожують відключати електрику мешканцям Запорізької області без паспортів країни-агресора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область
NEWS
Найвищий топ-корупціонер. Деталі справи голови Верховного Суду Князєва і до чого тут Жеваго
Найвищий топ-корупціонер. Деталі справи голови Верховного Суду Князєва і до чого тут Жеваго
DAILY
Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна
Віталій НосачФотокорреспондент Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна