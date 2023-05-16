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Оккупанты вводят "сухой закон" в Запорожской области, - ЦНС

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Запорожская область, Вторник 16 мая 2023 16:18
Оккупанты вводят "сухой закон" в Запорожской области, - ЦНС Фото: оккупанты вводят "сухой закон" в Запорожской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупационная администрация запретила продавать алкоголь на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Сами оккупанты объясняют причину запрета "обеспечением общественного порядка".

Однако, как сообщают в ЦНС, настоящая причина запрета состоит в том, что на захваченной территории находится большое количество россиян, которые пьют и совершают преступления против местного населения.

Отмечается, что в большинстве случаев оккупационная администрация закрывает на это глаза, однако в условиях массового невроза ситуация, который испытывают россияне в ВОТ, ситуация начала уже выходить из-под контроля. Это и послужило причиной для решения запрета алкоголя.

При этом оккупанты часто угрожают работникам магазинов и требуют от них спиртное.

Напомним, в Запорожской области захватчики заставляют жителей менять автономера на российские.

Кроме того, россияне угрожают отключать электричество жителям Запорожской области без паспортов страны-агрессора.

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