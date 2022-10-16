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Окупанти ввечері обстріляли Марганецьку громаду під Нікополем

Фото: окупанти ввечері обстріляли Марганецьку громаду під Нікополем (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні ввечері, 16 жовтня, окупаційні війська із використанням реактивних систем залпового вогню знову обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це заявив керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Попередньо, під час обстрілу люди не постраждали. Будівлі на предмет та характер ушкоджень обстежуються. Інші райони області ворожих обстрілів за день не зазнали.

Нагадаємо, що вчора, 15 жовтня, російська армія завдала удару по Нікополю. Обстріл припав на вечірній час.

Також ми писали, що вчора окупанти з тяжкої артилерії вранці обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок поранення отримали п'ятеро людей - три жінки та двоє чоловіків.

При цьому росіяни всю минулу ніч обстрілювали Нікополь та район, випустивши містом 50 снарядів. Було поранено двох людей.

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Вторгнення Росії до УкраїниНікопольДніпропетровська область