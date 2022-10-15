Російські війська обстріляли Нікополь: поранено п'ятьох людей

Окупанти з важкої артилерії вранці обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок поранення отримали п'ятеро людей – три жінки та двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Пораненим – від 41 до 70 років. Чотири людини лікуватимуться амбулаторно, один постраждалий перебуває у лікарні. Також постраждали близько 25 житлових будинків, будівля ліцею, собор, пошта, палац культури, адмінбудівлі та електромережі. Також сьогодні ввечері війська Росії з РСЗВ ударили по Марганецькій громаді. Без жертв інформація про руйнування уточнюється.