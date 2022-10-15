Російські війська обстріляли Нікополь: поранено п'ятьох людей
Окупанти з важкої артилерії вранці обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок поранення отримали п'ятеро людей – три жінки та двоє чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
Пораненим – від 41 до 70 років. Чотири людини лікуватимуться амбулаторно, один постраждалий перебуває у лікарні. Також постраждали близько 25 житлових будинків, будівля ліцею, собор, пошта, палац культури, адмінбудівлі та електромережі.
Також сьогодні ввечері війська Росії з РСЗВ ударили по Марганецькій громаді. Без жертв інформація про руйнування уточнюється.
Як повідомлялося, вранці 15 жовтня російські війська знову завдали удару по Нікополю . Ворог обстріляв місто із важкої артилерії. Спочатку було відомо, що поранення отримали троє людей.
При цьому росіяни всю ніч обстрілювали Нікополь та район, випустивши містом 50 снарядів. Було поранено двох людей.
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