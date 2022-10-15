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Російська армія ввечері знову обстріляла Нікополь

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Нікополь, Субота 15 жовтня 2022 22:40
Російська армія ввечері знову обстріляла Нікополь Фото: Російська армія ввечері знову обстріляла Нікополь (https://t.me/Yevtushenko_E)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 15 жовтня, російська армія завдала удару по Нікополю. Обстріл прийшовся на вечірній час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Наразі, знову здійснено обстріл міста Нікополь", - йдеться у повідомленні.

За словами Євтушенка, масштаб руйнувань та наявність постраждалих вже з'ясовується.

Сьогодні окупанти вже обстрілювали Нікополь, внаслідок чого було поранено 5 людей. Чотири людини лікуватимуться амбулаторно, один постраждалий перебуває у лікарні. Також постраждали близько 25 житлових будинків, будівля ліцею, собор, пошта, палац культури, адмінбудівлі та електромережі.

Нагадаємо, що окупанти з важкої артилерії вранці обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок поранення отримали п'ятеро людей – три жінки та двоє чоловіків.

Як повідомлялося, вранці 15 жовтня російські війська знову завдали удару по Нікополю . Ворог обстріляв місто із важкої артилерії. Спочатку було відомо, що поранення отримали троє людей.

При цьому росіяни всю ніч обстрілювали Нікополь та район, випустивши містом 50 снарядів. Було поранено двох людей.

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