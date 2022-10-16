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Оккупанты вечером обстреляли Марганецкую громаду под Никополем

Фото: оккупанты вечером обстреляли Марганецкую громаду под Никополем (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня вечером, 16 октября, оккупационные войска с использованием реактивных систем залпового огня снова обстреляли Марганецкую громаду в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом заявил руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Предварительно, при обстреле люди не пострадали. Строения на предмет и характер повреждений обследуются. Другие районы области вражеским обстрелам за день не подверглись.

Напомним, что вчера, 15 октября, российская армия нанесла удар по Никополю. Обстрел пришелся на вечернее время.

Также мы писали, что вчера оккупанты из тяжелой артиллерии утром обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате ранения получили пять человек - три женщины и двое мужчин.

При этом россияне всю прошлую ночь обстреливали Никополь и район, выпустив по городу 50 снарядов. Были ранены два человека.

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Вторжение России в УкраинуНикопольДнепропетровская область