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Окупанти ввечері обстріляли Херсон: є загиблі та поранені

Ілюстративне фото: окупанти увечері обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 24 листопада, увечері російські окупанти обстріляли Херсон. Загинули чотири людини, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

За його словами, окупанти вдарили по місту приблизно о 17:00 з РСЗВ. Через обстріл загорілася багатоповерхівка, також були влучення по дитячому майданчику.

"Зараз відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу, у чотирьох із них рашисти забрали життя", - додав Янушевич.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вже кілька разів обстрілювали Херсон.

Станом на 16:30 було відомо про те, що противник ударив по місту 17 разів.

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ХерсонРСЗОВійна Росії проти України