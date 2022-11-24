Окупанти ввечері обстріляли Херсон: є загиблі та поранені

У четвер, 24 листопада, увечері російські окупанти обстріляли Херсон. Загинули чотири людини, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
За його словами, окупанти вдарили по місту приблизно о 17:00 з РСЗВ. Через обстріл загорілася багатоповерхівка, також були влучення по дитячому майданчику.
"Зараз відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу, у чотирьох із них рашисти забрали життя", - додав Янушевич.
Нагадаємо, сьогодні окупанти вже кілька разів обстрілювали Херсон.
Станом на 16:30 було відомо про те, що противник ударив по місту 17 разів.
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