Оккупанты вечером обстреляли Херсон: есть погибшие и раненые

По его словам, оккупанты ударили по городу примерно в 17:00 из РСЗО. Из-за обстрела загорелась многоэтажка, также были попадания по детской площадке.

"Сейчас известно о 10 пострадавших в результате обстрела, у четырех из них рашисты унесли жизни", - добавил Янушевич.