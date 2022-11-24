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Окупанти за день обстріляли Херсон 17 разів: є загиблий та поранений

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Київ, Четвер 24 листопада 2022 16:38
Окупанти за день обстріляли Херсон 17 разів: є загиблий та поранений Фото: (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок обстрілів вранці пошкоджено кілька багатоквартирних та приватних будинків, а також дитячий садок, у якому розташовано "Пункт незламності".

Про це заявила керівник Херсонської ГВА Галина Лугова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеозвернення.

Станом на 15:00 24 листопада по місту сьогодні здійснено 17 обстрілів, внаслідок яких одна людина загинула та одна поранена.

"З 20 листопада по 24 листопада скоєно 62 прильоти. Загинуло вісьмох людей, ще четверо поранено. Сьогодні вранці обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, виникла пожежа в гаражі. В обід повторно окупанти обстріляли місто, потрапляння до двоповерхового багатоквартирного будинку, а також ряд приватних будинків", - зазначила Лугова.

Нагадаємо, вчора російські війська також обстріляли Херсон. Внаслідок атаки одна людина загинула.

Також ми писали, що на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів загинула 13-річна дитина, ще двоє отримали поранення.

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