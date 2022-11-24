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У Херсоні знову чути вибухи

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Херсон, Четвер 24 листопада 2022 15:33
У Херсоні знову чути вибухи Фото: у Херсоні знову чути вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вдень 24 лютого у Херсоні пролунали вибухи. При цьому повітряна тривога в регіоні не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві жителі, у місті чути досить потужні вибухи.

Крім того, за даними пабліків, внаслідок обстрілу є "прильоти".

Тим часом офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, вчора протягом дня російські окупанти завдали масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України і не лише.

Сьогодні стало відомо, що через масовані ракетні удари Росії по Україні отримали поранення 55 людей. Загинули десятеро.

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