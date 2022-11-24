Фото: у Херсоні знову чути вибухи (Getty Images)

Вдень 24 лютого у Херсоні пролунали вибухи. При цьому повітряна тривога в регіоні не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.