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Окупанти втретє атакували прикордоння Сумської області

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Сумська область, Субота 11 лютого 2023 17:45
Окупанти втретє атакували прикордоння Сумської області Фото: Окупанти втретє атакували прикордоння Сумської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 11 лютого, російські військові втретє атакували прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Ворог втретє за день обстріляв населений пункт на прикордонні Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 14:15 до 14.35 повідомили про 8 "приходів", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Нововасилівка.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.

Нагадаємо, що у суботу, 11 лютого, російські військові двічі обстріляли населений пункт Нововасилівка Сумської області з мінометів.

Вчора, 10 лютого, протягом дня російські військові здійснили обстріл семи громад Сумської області та скинули вибухівку з БПЛА.

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