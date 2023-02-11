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Війська РФ з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області

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Сумська область , Субота 11 лютого 2023 15:23
Війська РФ з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області Фото: війська РФ з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу, 11 лютого, російські військові двічі обстріляли населений пункт Нововасилівка Сумської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

Як повідомляється, з 11:50 до 12:58 в районі населеного пунтку Нововасилівка було зафіксовано 17 "приходів". З 13:30 до 13:55 повідомили про ще 11 "приходів".

За даними командування, ймовірно, окупанти використали для обстрілу 120 мм міномет. Втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в ОК "Північ".

Нагадаємо, вчора, 10 лютого, протягом дня російські військові здійснили обстріл семи громад Сумської області та скинули вибухівку з БПЛА.

Також ми писали, що 9 лютого, протягом дня окупанти здійснили обстріл семи громад Сумської області. В результаті обстрілу був поранений чоловік та пошкоджено приватні будинки.

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