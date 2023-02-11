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Оккупанты третий раз атаковали приграничье Сумской области

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Сумская область, Суббота 11 февраля 2023 17:45
Оккупанты третий раз атаковали приграничье Сумской области Фото: Оккупанты третий раз атаковали приграничье Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 11 февраля, российские военные в третий раз атаковали приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Враг третий день за день обстрелял населенный пункт Сумской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 14:15 до 14:35 сообщили о 8 "приходах", вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Нововасиловка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Напомним, что в субботу, 11 февраля, российские военные дважды обстреляли населенный пункт Нововасиловки Сумской области из минометов.

Вчера, 10 февраля, в течение дня российские военные произвели обстрел семи общин Сумской области и сбросили взрывчатку с БПЛА.

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