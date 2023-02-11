Оккупанты третий раз атаковали приграничье Сумской области

В субботу, 11 февраля, российские военные в третий раз атаковали приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" .

"Враг третий день за день обстрелял населенный пункт Сумской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 14:15 до 14:35 сообщили о 8 "приходах", вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Нововасиловка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.