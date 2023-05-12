Окупанти втратили кілька позицій недалеко від Бахмута та Соледара, - Deep State

Зокрема йдеться про втрату військами РФ трьох позицій.

Як свідчать дані карти, противник втратив позицію на південь від Івановського, що розташоване на захід від Бахмута і на південь від Хромового.

Ситуація на фронті на Бахмутському напрямку - війська РФ втратили позицію біля Івановського (фото: скрін deepstatemap.live)

Також бійці ЗСУ вибили російських інтервентів з позиції на південний схід від Ступочок, що знаходиться на захід від тимчасово окупованої Кліщіївки в Бахмутському районі.

Таким чином, видно, що перед підрозділами військ РФ на цій ділянці фронту збільшується ризик охоплення з флангів з боку українських захисників.

Російських окупантів вибили з позицій неподалік Ступочок на Бахмутському напрямку (фото: скрін deepstatemap.live)

Крім того, військові Сил оборони України вибили російських солдатів з позицій біля Білогорівки, що розташоване між Спірним (що східніше) та тимчасово окупованим Соледаром (що західніше).

Війська РФ втратили позицію біля Білогорівки на Бахмутському напрямку (фото: скрін deepstatemap.live)