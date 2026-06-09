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Окупанти втекли з Кінбурнської коси? У Силах оборони розповіли про реальну ситуацію

18:13 09.06.2026 Вт
2 хв
Чутки про втечу росіян з Кінбурнської коси поширюють другий день поспіль
aimg Іван Носальський aimg Уляна Безпалько
Окупанти втекли з Кінбурнської коси? У Силах оборони розповіли про реальну ситуацію Ілюстративне фото: солдати РФ залишаються на Кінбурнській косі (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українські захисники активно атакують логістичні шляхи ворога, які ведуть на Кінбурнську косу. Але поки зарано говорити про те, що ворог вивів звідти свої сили.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Волошин звернув увагу, що сухопутний зв'язок із Кінбурнською косою забезпечено за рахунок двох доріг. Одна - асфальтована, а друга - "грунтовка", яку використовувати в разі негоди неможливо.

Він додав, що наразі Сили оборони намагаються взяти під вогневий контроль логістичні шляхи на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Це стосується і тих доріг, які ведуть на Кінбурнську косу. На цьому тлі пересування військового транспорту там ускладнене.

"Підрозділи противника дійсно намагаються сховатися від ударів наших дронів, дещо приховати свої позиції. Але говорити, що противник залишає косу - я б не поспішав. Там зараз відбуваються ротаційні заходи ворожих підрозділів, які там стоять і виконують свої завдання", - наголосив речник Сил оборони Півдня.

Окупанти втекли з Кінбурнської коси? У Силах оборони розповіли про реальну ситуаціюФото: Кінбурнська коса на карті (скріншот)

За його словами, на Кінбурнську косу прибуває 78-й окремий мотострілецький полк 58-ї армії РФ. Він замінить 137-й повітряно-десантний полк 106-ї повітряно-десантної дивізії.

"Звичайно, було б дуже добре, якби вони вийшли звідти. Але вони звідти навіть не збираються виходити. Тому необхідно буде докласти зусиль для того, щоб їх знищити і вибити з Кінбурнської коси", - зазначив Волошин.

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Чутки про Кінбурнську косу

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) писав про те, що Росія нібито виводить своїх солдатів із північної та західної частин Кінбурнської коси.

Аналітики з посиланням на партизанський рух АТЕШ писали про те, що це відбувається після того, як українські воїни перерізали маршрути постачання окупантів на косі.

Офіційної інформації від українських військових з цього приводу не було.

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Миколаївська область Кінбурнська коса Війська РФ Війна в Україні
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