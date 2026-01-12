Окупанти встановили ручний контроль над агросектором Херсонщини, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як повідомляють аналітики Центру, розподіл сільськогосподарських угідь відбувається без відкритих процедур і контролю, що кардинально змінює правила роботи для місцевих виробників.

За ініціативою гауляйтера регіону Володимира Сальдо було створено окупаційну структуру під назвою "Херсонская зерновая компания", яку публічно позиціонують як інструмент "упорядкування" агросектору.

Втім, фактично йдеться про формування підконтрольного посередника, який монополізує доступ до землі, відсуваючи фермерів від прямих домовленостей та концентруючи ресурси в межах однієї структури.

Аналітики Центру звертають увагу, що схема роботи цього підприємства має всі ознаки корупційної. Земельні ділянки не передають безпосередньо виробникам, а розподіляються через псевдодержавну компанію серед обмеженого кола лояльних осіб або передаються в суборенду за завищеними цінами.

У результаті аграрії змушені працювати в гірших умовах, не маючи гарантій стабільності, тоді як інтереси керівництва підприємства закладені в сам механізм доступу до землі.

Крім того, саме ця структура претендує на отримання так званих державних субсидій, що фактично перетворює бюджетну підтримку на внутрішній перерозподіл коштів між наближеними до окупаційної адміністрації особами.

Також у Центрі зазначають, що така модель може бути пов’язана з особистими фінансовими інтересами Володимира Сальдо, зокрема з можливим виведенням активів через мережу іноземних компаній, задіяних в аграрній торгівлі.

У підсумку "державний" статус підприємства використовується як прикриття для непрозорого управління землею, корупційних домовленостей і системного витіснення місцевих фермерів, тоді як аграрний сектор Херсонщини дедалі більше перетворюється на джерело доходів для вузького кола структур, пов’язаних з окупаційною владою.