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Росія погрожує забрати техніку фермерів в окупації: у ЦНС назвали причину

Субота 07 грудня 2024 17:06
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Росія погрожує забрати техніку фермерів в окупації: у ЦНС назвали причину Фото: росіяни змушують до кінця 2025 року отримати водійські посвідчення російського зразка (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російський терор не обмежується лише вимогою до українців змінити громадянство та отримати паспорт РФ. Змінити треба й інші документи, зокрема, фермерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, Кремль зобов'язав аграріїв отримати водійські посвідчення трактористів-машиністів російського зразка. Цей процес триватиме до кінця грудня 2025 року. В іншому випадку, якщо землероби не виконають умови росіян, їх техніку буде конфісковано.

Тим часом в окупованій частині Запорізької області окупанти занепокоєнні через можливі бунти фермерів. Це пов'язано з тим, що через тотальне мародерство, терор та вилучення майна аграрії не витримують умов, в які їх загнав Кремль.

В кінці публікації у ЦНС закликали всіх небайдужих допомогати виявляти колаборантів, які підтримують терористичну політику Росії. Це треба, щоб притягнути ворогів та зрадників до відповідальності.

Нагадаємо, що вже з наступного року Росія планує змусити фермерів у тимчасово окупованій частині Херсонської області віддавати не лише зерно, але й зібрані овочі. Для цього ворог створює ще один "державний закупівельний оператор". Це означає, що фермери будуть здавати весь зібраний врожай за фіксованою ціною, яка є нижче ринкової.

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