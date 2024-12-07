Росія погрожує забрати техніку фермерів в окупації: у ЦНС назвали причину
Російський терор не обмежується лише вимогою до українців змінити громадянство та отримати паспорт РФ. Змінити треба й інші документи, зокрема, фермерам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, Кремль зобов'язав аграріїв отримати водійські посвідчення трактористів-машиністів російського зразка. Цей процес триватиме до кінця грудня 2025 року. В іншому випадку, якщо землероби не виконають умови росіян, їх техніку буде конфісковано.
Тим часом в окупованій частині Запорізької області окупанти занепокоєнні через можливі бунти фермерів. Це пов'язано з тим, що через тотальне мародерство, терор та вилучення майна аграрії не витримують умов, в які їх загнав Кремль.
В кінці публікації у ЦНС закликали всіх небайдужих допомогати виявляти колаборантів, які підтримують терористичну політику Росії. Це треба, щоб притягнути ворогів та зрадників до відповідальності.
Нагадаємо, що вже з наступного року Росія планує змусити фермерів у тимчасово окупованій частині Херсонської області віддавати не лише зерно, але й зібрані овочі. Для цього ворог створює ще один "державний закупівельний оператор". Це означає, що фермери будуть здавати весь зібраний врожай за фіксованою ціною, яка є нижче ринкової.
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