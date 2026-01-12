Оккупанты установили ручной контроль над агросектором Херсонщины, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как сообщают аналитики Центра, распределение сельскохозяйственных угодий происходит без открытых процедур и контроля, что кардинально меняет правила работы для местных производителей.

По инициативе гауляйтера региона Владимира Сальдо была создана оккупационная структура под названием "Херсонская зерновая компания", которую публично позиционируют как инструмент "упорядочивания" агросектора.

Но фактически речь идет о формировании подконтрольного посредника, который монополизирует доступ к земле, отодвигая фермеров от прямых договоренностей и концентрируя ресурсы в пределах одной структуры.

Аналитики Центра обращают внимание, что схема работы этого предприятия имеет все признаки коррупционной. Земельные участки не передают непосредственно производителям, а распределяются через псевдогосударственную компанию среди ограниченного круга лояльных лиц или передаются в субаренду по завышенным ценам.

В результате аграрии вынуждены работать в худших условиях, не имея гарантий стабильности, тогда как интересы руководства предприятия заложены в сам механизм доступа к земле.

Кроме того, именно эта структура претендует на получение так называемых государственных субсидий, что фактически превращает бюджетную поддержку на внутреннее перераспределение средств между приближенными к оккупационной администрации лицами.

Также в Центре отмечают, что такая модель может быть связана с личными финансовыми интересами Владимира Сальдо, в частности с возможным выводом активов через сеть иностранных компаний, задействованных в аграрной торговле.

В итоге "государственный" статус предприятия используется как прикрытие для непрозрачного управления землей, коррупционных договоренностей и системного вытеснения местных фермеров, тогда как аграрный сектор Херсонщины все больше превращается в источник доходов для узкого круга структур, связанных с оккупационными властями.