Окупанти вщент знищили Херсонську ТЕЦ: станція не працює, є поранені

В компанії зазначили, що 3 грудня російські війська здійснили черговий цілеспрямований обстріл АТ "Херсонська ТЕЦ", внаслідок чого станція практично знищена, а її робота повністю припинена.

Під час обстрілу постраждали співробітники підприємства, які перебували на території ТЕЦ у момент атаки. Наразі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

"Херсонська ТЕЦ - виключно цивільний об’єкт, призначений для забезпечення теплом мешканців міста. Росіяни системно обстрілюють його - це тероризм", - наголосили в пресслужбі "Нафтогазу".

Фото та відео, оприлюднені підприємством, демонструють масштаби руйнувань, яких зазнала станція. Експерти наразі оцінюють пошкодження і розробляють план відновлення роботи ТЕЦ у безпечному режимі.

Відомо, що Херсонська ТЕЦ зупинила роботу вранці 4 грудня, залишивши без централізованого опалення 470 будинків, що охоплюють понад 40,5 тисяч абонентів. Міська влада зараз шукає альтернативні способи обігріву для цих будинків.

У "Нафтогазі" зазначають, що атаки на цивільну інфраструктуру не лише створюють загрозу для життя людей, а й мають на меті тиск на мирне населення та дестабілізацію енергетичної системи регіону. Підприємство закликає міжнародну спільноту засудити обстріли цивільних об’єктів та посилити санкції проти РФ.