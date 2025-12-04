Окупанти вщент знищили Херсонську ТЕЦ: станція не працює, є поранені

Під час обстрілу росіянами Херсонської ТЕЦ 3 грудня станція практично знищена.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили в НАК "Нафтогаз України".
В компанії зазначили, що 3 грудня російські війська здійснили черговий цілеспрямований обстріл АТ "Херсонська ТЕЦ", внаслідок чого станція практично знищена, а її робота повністю припинена.
Під час обстрілу постраждали співробітники підприємства, які перебували на території ТЕЦ у момент атаки. Наразі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
"Херсонська ТЕЦ - виключно цивільний об’єкт, призначений для забезпечення теплом мешканців міста. Росіяни системно обстрілюють його - це тероризм", - наголосили в пресслужбі "Нафтогазу".
Фото та відео, оприлюднені підприємством, демонструють масштаби руйнувань, яких зазнала станція. Експерти наразі оцінюють пошкодження і розробляють план відновлення роботи ТЕЦ у безпечному режимі.
Відомо, що Херсонська ТЕЦ зупинила роботу вранці 4 грудня, залишивши без централізованого опалення 470 будинків, що охоплюють понад 40,5 тисяч абонентів. Міська влада зараз шукає альтернативні способи обігріву для цих будинків.
У "Нафтогазі" зазначають, що атаки на цивільну інфраструктуру не лише створюють загрозу для життя людей, а й мають на меті тиск на мирне населення та дестабілізацію енергетичної системи регіону. Підприємство закликає міжнародну спільноту засудити обстріли цивільних об’єктів та посилити санкції проти РФ.
Варто нагадати, що Херсон перебував під окупацією росіян з 2 березня 2022 року. Сили оборони у вересні розпочали операцію зі звільнення міста. Вже 11 листопада 2022 року українські військові увійшли до Херсона, повернувши його під контроль України.
З тих пір російські агресори систематично атакують житлову та цивільну інфраструктуру Херсонщини - у межах регулярних обстрілів області.
Крім того, з вересня 2025 року окупанти розкидають протипіхотні міни на вулицях житлових кварталів Херсона.