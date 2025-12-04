Оккупанты полностью уничтожили Херсонскую ТЭЦ: станция не работает, есть раненые

В компании отметили, что 3 декабря российские войска осуществили очередной целенаправленный обстрел АО "Херсонская ТЭЦ", в результате чего станция практически уничтожена, а ее работа полностью прекращена.

Во время обстрела пострадали сотрудники предприятия, которые находились на территории ТЭЦ в момент атаки. Сейчас пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

"Херсонская ТЭЦ - исключительно гражданский объект, предназначенный для обеспечения теплом жителей города. Россияне системно обстреливают его - это терроризм", - отметили в пресс-службе "Нафтогаза".

Фото и видео, обнародованные предприятием, демонстрируют масштабы разрушений, которым подверглась станция. Эксперты сейчас оценивают повреждения и разрабатывают план восстановления работы ТЭЦ в безопасном режиме.

Известно, что Херсонская ТЭЦ остановила работу утром 4 декабря, оставив без централизованного отопления 470 домов, охватывающих более 40,5 тысяч абонентов. Городские власти сейчас ищут альтернативные способы обогрева для этих домов.

В "Нафтогазе" отмечают, что атаки на гражданскую инфраструктуру не только создают угрозу для жизни людей, но и имеют целью давление на мирное население и дестабилизацию энергетической системы региона. Предприятие призывает международное сообщество осудить обстрелы гражданских объектов и усилить санкции против РФ.