У Сумах "Шахед" влучив в автостоянку, є постраждалий

Російські війська вдень 14 квітня атакували Суми ударним дроном типу "Шахед". Ворожий безпілотник влучив в автостоянку, постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. міського голови Сум, секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря.

Як зазначив в. о. мера, усі відповідні служби працюють на місці події.

За його словами, станом на зараз інформації про загиблих немає. Одна людина постраждала, наразі вона перебуває в кареті швидкої допомоги.

"Сьогодні зафіксовано влучення безпілотника типу "Шахед" по одній з автостоянок міста", - повідомив Кобзар.

Атаки на Суми

Нагадаємо, сьогодні, 14 квітня, у Сумах пролунав вибух після тривалої присутності дрона в небі. Все місто було оповите димом.

А вчора, у Вербну неділю, російські окупанти випустили по місту Суми дві балістичні ракети. Влучання було у центрі міста, де у момент атаки перебувало багато людей.

Як уточнили у Сумській ОВА, ворог атакував цивільну інфраструктуру міста - пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. За останніми даними, відомо про 119 постраждалих.

У місті серйозні руйнування внаслідок атаки, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, транспорт. Детальніше про наслідки терористичного удару РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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