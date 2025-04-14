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У Сумах "Шахед" влучив в автостоянку, є постраждалий

Суми , Понеділок 14 квітня 2025 15:41
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У Сумах "Шахед" влучив в автостоянку, є постраждалий Фото: у Сумах "Шахед" влучив в автостоянку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень 14 квітня атакували Суми ударним дроном типу "Шахед". Ворожий безпілотник влучив в автостоянку, постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. міського голови Сум, секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря.

"Сьогодні зафіксовано влучення безпілотника типу "Шахед" по одній з автостоянок міста", - повідомив Кобзар.

За його словами, станом на зараз інформації про загиблих немає. Одна людина постраждала, наразі вона перебуває в кареті швидкої допомоги.

Як зазначив в. о. мера, усі відповідні служби працюють на місці події.

Атаки на Суми

Нагадаємо, сьогодні, 14 квітня, у Сумах пролунав вибух після тривалої присутності дрона в небі. Все місто було оповите димом.

А вчора, у Вербну неділю, російські окупанти випустили по місту Суми дві балістичні ракети. Влучання було у центрі міста, де у момент атаки перебувало багато людей.

Як уточнили у Сумській ОВА, ворог атакував цивільну інфраструктуру міста - пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. За останніми даними, відомо про 119 постраждалих.

У місті серйозні руйнування внаслідок атаки, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, транспорт. Детальніше про наслідки терористичного удару РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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