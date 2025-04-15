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Оккупанты утром атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Вторник 15 апреля 2025 06:24
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Оккупанты утром атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов Иллюстративное фото: Украина утром под атакой дронов-камикадзе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты рано утром 15 апреля запустили ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы дроновой атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные проинформировали об угрозе применения врагом ударных БПЛА жителей ряда регионов на севере, востоке, юге и частично центра страны.

Так, в Воздушных силах заявили о дроновой опасности для Полтавской и Днепропетровской областей. Перед этим военные фиксировали движение "Шахедов" в Запорожской области - курсом на северо-запад.

До этого дроны-камикадзе противника были замечены в Донецкой и Харьковской областях. В Харьковской области "Шахеды" двигались в юго-западном направлении.

"Днепр - угроза применения врагом ударных БПЛА!" - говорится в сообщении военных в полседьмого утра.

В Воздушных силах в 07:01 обновили данные о движении "Шахедов":

  • вражеские беспилотники фиксируются на севере Запорожской области - курс северо-западный,
  • на юге и севере Днепропетровской области - курс северо-западный,
  • на юго-западном направлении Харьковской области - курс северо-западный,
  • на востоке и в центре Полтавской области - курс северо-западный.

Особенность атаки

Стоит отметить, что часто российские оккупанты во время воздушной атаки запускают дроны-камикадзе в позднее время суток. Вместе с тем сегодня данный запуск был уже под утро.

Добавим, что после полуночи несколько раз фиксировались российские разведывательные беспилотники в Сумской и Запорожской областях. Военные предупреждали о работе ПВО в данных регионах, или нейтрализовать опасность.

По состоянию на сейчас карта воздушной тревоги выглядит так:

Оккупанты утром атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где угроза ударов

Прошлая дроновая атака

Как сообщалось ранее, в ночь на 14 апреля росармия атаковала Украину 62 беспилотниками, среди которых были ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Благодаря работе ПВО удалось сбить 40 ударных БПЛА противника, еще 11 беспилотников-имитаций были локационно потеряны – ни один из них не достиг цели.

Кроме того, вчера днем ​​в Сумах "Шахед" попал в автостоянку, и в результате атаки был пострадавший. Добавим, 14 апреля в Сумах также раздался взрыв после длительного присутствия вражеского дрона в небе - весь город был окутан дымом.

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Воздушная тревога Атака дронов
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