UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вночі вдарили дронами по Дружківці: пошкоджені будинки

Фото: окупанти обстріляли Дружківку та інші населені пункти Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 7 травня атакувала Дружківку Донецької області. Окупанти застосували дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

Внаслідок нічної атаки у Дружківці пошкоджені три приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв.

Крім того, окупанти обстріляли "Смерчами" населені пункти на Волноваському напрямку, поранено людину.

Також під вогонь окупантів потрапили Курахівська громада, Часів Яр та Торецька громада. У Нью-Йорку та Північному поранення отримали двоє людей.

На Лисичанському напрямку пошкоджено інфраструктурний об'єкт та 4 будинки.

Фото: окупанти обстріляли Дружківку та інші населені пункти Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, цієї ночі в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. У мережі повідомляли про зліт бомбардувальників РФ та пуски ракет.

У Миколаївській області ракета влучила на територію підприємства.

Також окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район. Внаслідок атаки одна людина, ще троє дістали поранень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьатака дронівВійна в УкраїніВійна Росії проти України