Окупанти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії: є загибла
Вночі, 7 травня, росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Загинула одна людина, ще троє дістали поранень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
За його словами, окупанти випустили понад 30 снарядів. У Нікополі снарядами пошкодило 7 приватних будинків і багатоповерхівку, потрощило вікна у гуртожитку коледжу, зачепило три газопроводи, лінію електропередач, 14 сонячних панелей, а ще – господарські споруди та п’ять автівок.
"Загинула 72-річна жінка. Ще троє місцевих постраждали. У одного травма голови. Двоє у стані стресу та з контузією", - зазначив Лисак.
По Мирівській громаді росіяни випустили 20 снарядів - пошкодили дві хати, господарську споруду і машину.
В районі Синельниківщини сили ППО знищили ворожий "шахед".
Нагадаємо, 6 травня російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з "Граду" та артилерії. Троє людей отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.