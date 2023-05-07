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Окупанти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії: є загибла

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Неділя 07 травня 2023 07:58
Окупанти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії: є загибла Фото: Росіяни обстріляли Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 7 травня, росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Загинула одна людина, ще троє дістали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, окупанти випустили понад 30 снарядів. У Нікополі снарядами пошкодило 7 приватних будинків і багатоповерхівку, потрощило вікна у гуртожитку коледжу, зачепило три газопроводи, лінію електропередач, 14 сонячних панелей, а ще – господарські споруди та п’ять автівок.

"Загинула 72-річна жінка. Ще троє місцевих постраждали. У одного травма голови. Двоє у стані стресу та з контузією", - зазначив Лисак.

По Мирівській громаді росіяни випустили 20 снарядів - пошкодили дві хати, господарську споруду і машину.

В районі Синельниківщини сили ППО знищили ворожий "шахед".

Нагадаємо, 6 травня російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з "Граду" та артилерії. Троє людей отримали поранення.

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