Оккупанты ночью ударили дронами по Дружковке: повреждены дома

В результате ночной атаки в Дружковке повреждены три частных дома. К счастью, обошлось без жертв.

Кроме того, оккупанты обстреляли "Смерчами" населенные пункты на Волновахском направлении, ранен человек.

Также под огонь оккупантов попали Кураховская община, Часов Яр и Торецкая община. В Нью-Йорке и Северном ранении получили два человека.

На Лисичанском направлении поврежден инфраструктурный объект и 4 дома.

Фото: оккупанты обстреляли Дружковку и другие населенные пункты Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, в эту ночь в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В сети сообщали о взлете бомбардировщиков РФ и пусках ракет.

В Николаевской области ракета попала на территорию предприятия.

Также оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район. В результате атаки один человек, еще трое получили ранения.

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