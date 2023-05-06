У низці областей оголосили тривогу. В РФ злетіли бомбардувальники
Сьогодні, 6 травня, Україною почала ширитись повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Оновлено о 22:44.
Повітряна тривога також оголошена в Одеській області.
Оновлено о 22:23.
Тривога лунає в Житомирській та Київській областях, а також в Києві.
Оновлено о 22:17.
Тривога охопила також Сумську, Полтавську, Вінницьку та Черкаську області.
Станом на 22:12 тривогу оголошено в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Луганській областях, а також в Криму.
В Telegram-каналах повідомляють, що в Росії злетіли 4 бомбардувальники.
Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі прогриміли вибухи. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.
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