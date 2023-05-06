У низці областей оголосили тривогу. В РФ злетіли бомбардувальники

Сьогодні, 6 травня, Україною почала ширитись повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено о 22:44. Повітряна тривога також оголошена в Одеській області. Оновлено о 22:23. Тривога лунає в Житомирській та Київській областях, а також в Києві. Оновлено о 22:17. Тривога охопила також Сумську, Полтавську, Вінницьку та Черкаську області. Станом на 22:12 тривогу оголошено в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Луганській областях, а також в Криму. В Telegram-каналах повідомляють, що в Росії злетіли 4 бомбардувальники.