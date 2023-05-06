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У низці областей оголосили тривогу. В РФ злетіли бомбардувальники

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Україна, Субота 06 травня 2023 22:15
У низці областей оголосили тривогу. В РФ злетіли бомбардувальники Фото: повітряна тривога в Україні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 6 травня, Україною почала ширитись повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено о 22:44.

Повітряна тривога також оголошена в Одеській області.

Оновлено о 22:23.

Тривога лунає в Житомирській та Київській областях, а також в Києві.

Оновлено о 22:17.

Тривога охопила також Сумську, Полтавську, Вінницьку та Черкаську області.

У низці областей оголосили тривогу. В РФ злетіли бомбардувальники

Станом на 22:12 тривогу оголошено в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Луганській областях, а також в Криму.

У низці областей оголосили тривогу. В РФ злетіли бомбардувальники

В Telegram-каналах повідомляють, що в Росії злетіли 4 бомбардувальники.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі прогриміли вибухи. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу.

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Війна Росії проти України воздушная тревога
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