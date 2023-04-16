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Окупанти вночі обстріляли Снігурівку Миколаївської області

Фото: російські війська сьогодні вночі обстріляли Снігурівку Миколаївської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 16 квітня, обстріляли Снігурівку Миколаївської області, зафіксовано близько 10 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Снігурівської МВА Івана Кухти.

"Зафіксовано обстріл у районі Снігурівки. Було чути близько десятка вибухів. Поки з'ясовуємо подробиці, офіційна інформація буде пізніше. Попередньо без постраждалих", - йдеться у повідомленні начальника Снігурівської МВА.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі сьогодні вночі, 16 квітня, пролунала серія гучних вибухів, у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Крім того, увечері 15 квітня російська армія з повітря завдала удару по Чернігівській області, внаслідок якої виникла пожежа.

Також ми писали, що у Шосткінському районі Сумської області вчора ввечері, 15 квітня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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