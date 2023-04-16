Росіяни завдали авіаудар по Чернігівській області: виникла пожежа
Вчора ввечері, 15 квітня, російська армія з повітря нанесла удар по Чернігівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативного командування "Північ".
Повідомляється, що російські окупаційні війська завдали авіаудар по підприємству в місті Семенівка Чернігівської області. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На місці влучання спалахнула пожежа. На місці авіаудару працюють рятувальники ДСНС.
Раніше ми повідомляли, Росія ввечері, 15 квітня обстріляла Шосткинський район Сумської області. Нанесли авіаудар по комунальній установі.
Нагадаємо, у Деснянському районі Києва, за попередньою інформацією, вибухнула граната. Постраждало двоє людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.