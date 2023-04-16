ua ru
Нд, 16 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни завдали авіаудар по Чернігівській області: виникла пожежа

Новость на русском →
Чернігівська область, Неділя 16 квітня 2023 00:57
Росіяни завдали авіаудар по Чернігівській області: виникла пожежа Фото: Окупанти обстріляли Чернігівську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вчора ввечері, 15 квітня, російська армія з повітря нанесла удар по Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативного командування "Північ".

Повідомляється, що російські окупаційні війська завдали авіаудар по підприємству в місті Семенівка Чернігівської області. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці влучання спалахнула пожежа. На місці авіаудару працюють рятувальники ДСНС.

Раніше ми повідомляли, Росія ввечері, 15 квітня обстріляла Шосткинський район Сумської області. Нанесли авіаудар по комунальній установі.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва, за попередньою інформацією, вибухнула граната. Постраждало двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область Авіаудари Війна Росії проти України
NEWS
Обстріл Слов’янська: патрульні показали відео перших хвилин після атаки
Обстріл Слов’янська: патрульні показали відео перших хвилин після атаки
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні