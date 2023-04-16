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Оккупанты ночью обстреляли Снигиревку Николаевской области

Фото: российские войска сегодня ночью обстреляли Снигиревку Николаевской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 16 апреля, обстреляли Снигиревку Николаевской области, зафиксировано около 10 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Снигиревской ГВА Ивана Кухты.

"Зафиксированы обстрелы в районе Снегиревки. Было слышно около десятка взрывов. Пока выясняем подробности, официальная информация будет позже. Предварительно без пострадавших", - говорится в сообщении начальника Снигиревской ГВА.

Ранее сообщалось, что в Запорожье сегодня ночью, 16 апреля, прозвучала серия громких взрывов, в регионе объявлена воздушная тревога.

Кроме того, вечером 15 апреля российская армия с воздуха нанесла удар по Черниговской области, в результате которого возник пожар.

Также мы писали, что в Шосткинском районе Сумской области вчера вечером, 15 апреля, прозвучали взрывы во время воздушной тревоги.

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