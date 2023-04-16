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У Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів

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Неділя 16 квітня 2023 02:58
У Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів Фото: у Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Запоріжжі сьогодні вночі, 16 квітня, пролунала серія гучних вибухів, у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Про причини та наслідки вибухів офіційної інформації поки не повідомлялося. У Запорізькій ОВА закликали не поширювати фото- та відеоматеріали, які могли б допомагати ворогові.

"Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відеоматеріали - не допомагайте ворогові коригувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України", - йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Раніше повідомлялося, що ввечері 15 квітня російська армія з повітря завдала удару по Чернігівській області, внаслідок якої виникла пожежа.

Також ми писали, що у Шосткінському районі Сумської області вчора ввечері, 15 квітня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги .

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