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Окупанти вночі масовано обстрілюють Херсон, виникла пожежа

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Херсон, П'ятниця 03 лютого 2023 02:30
Окупанти вночі масовано обстрілюють Херсон, виникла пожежа Фото: Окупанти вночі масово обстрілюють Херсон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти вночі, 3 лютого, влаштували масований обстріл Херсона. Місцеві жителі повідомляють про прильоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського та місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок обстрілу виникла пожежа.

"Окупанти продовжують масований обстріл Херсона, будьте обережні!", - повідомив Соболевський.

Нагадаємо, що у Херсоні ввечері, 31 січня, пролунали вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголосили.

РБК-Україна повідомляло, що під час російських атак на Херсон у місті було зруйновано гараж, пошкоджено житлові будинки, автомобіль та мережу електропередач.

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