Оккупанты ночью массированно обстреливают Херсон, возник пожар
Оккупанты ночью, 3 февраля, устроили массированный обстрел Херсона. Местные жители сообщают о прилетах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского и местные Telegram-каналы.
Местные жители сообщают, что в результате обстрела возник пожар.
"Оккупанты продолжают массированный обстрел Херсона, будьте осторожны!", - сообщил Соболевский.
Напомним, что в Херсоне вечером, 31 января, раздались взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.
РБК-Украина сообщало, что во время российских атак на Херсон в городе был разрушен гараж, повреждены жилые дома, автомобиль и сеть электропередач.
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