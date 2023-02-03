Оккупанты ночью массированно обстреливают Херсон, возник пожар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского и местные Telegram-каналы.

Местные жители сообщают, что в результате обстрела возник пожар.

"Оккупанты продолжают массированный обстрел Херсона, будьте осторожны!", - сообщил Соболевский.

Напомним, что в Херсоне вечером, 31 января, раздались взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

РБК-Украина сообщало, что во время российских атак на Херсон в городе был разрушен гараж, повреждены жилые дома, автомобиль и сеть электропередач.

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