Росіяни сьогодні вже двічі обстріляли Херсон: влада назвала наслідки
Російські війська у понеділок, 30 січня, вже двічі атакували Херсон. Внаслідок обстрілів є руйнування, також пошкоджено будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської міськради.
"30 січня російські війська вже здійснили два обстріли Херсона. Було зруйновано гараж, пошкоджено житлові будинки, автомобіль та мережу електропередач. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Також оновилася інформація про постраждалих після вчорашніх ударів по місту: стало відомо про 10 осіб, які отримали поранення різного ступеня тяжкості, троє громадянських загинули.
Нагадаємо, повідомлялося, що вранці 30 січня під час повітряної тривоги у південних областях України вибухи пролунали в Херсоні та Очакові (Миколаївська область).
Як відомо, у неділю Херсон перебував під масованим ударом ворожої артилерії, внаслідок чого постраждали багато людей.
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