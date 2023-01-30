Росіяни сьогодні вже двічі обстріляли Херсон: влада назвала наслідки

Фото: росіяни сьогодні вже двічі обстріляли Херсон (Getty Images)

Російські війська у понеділок, 30 січня, вже двічі атакували Херсон. Внаслідок обстрілів є руйнування, також пошкоджено будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської міськради.

"30 січня російські війська вже здійснили два обстріли Херсона. Було зруйновано гараж, пошкоджено житлові будинки, автомобіль та мережу електропередач. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні. Також оновилася інформація про постраждалих після вчорашніх ударів по місту: стало відомо про 10 осіб, які отримали поранення різного ступеня тяжкості, троє громадянських загинули.