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У Херсоні прогриміли вибухи: тривогу не оголошували

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Херсон , Вівторок 31 січня 2023 23:57
У Херсоні прогриміли вибухи: тривогу не оголошували Фото: У Херсоні прогриміли вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Херсоні ввечері 31 січня пролунали вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, у Херсоні чули звуки близько 23:52 години.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.

Нагадаємо, 30 січня росіяни 54 рази обстріляли територію Херсонської області. Загарбники били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

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Херсон Війна Росії проти України
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