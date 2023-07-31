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Окупанти вночі гатили по Нікопольському району з артилерії

Фото: російські військові обстрілювали Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ знову вели вогонь по населених пунктах Дніпропетровської області, здійснивши протягом ночі сім ударів по Нікопольському району.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

Під ворожий артилерійський обстріл потрапили Нікополь та Марганецька громада.

"Вночі ворог тероризував Нікопольщину. Обстріляв район сім разів", - розповів чиновник.

Наразі проводиться обстеження територій, що потрапили під атаку, для з'ясування наслідків ударів.

"На щастя, серед людей постраждалих немає", - зазначив керівник ОВА.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук додав, що в інших громадах області цієї ночі було спокійно

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Населені пункти Дніпропетровської області майже щодня зазнають обстрілів з боку військ РФ. Окупанти для атак часто застосовують реактивну та важку артилерію, розташовану на іншому березі Дніпра. В основному під удар потрапляє Нікополь та район.

Минулої ночі, 30 липня, росіяни атакували Дніпропетровську область, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе типу Shahed.

Внаслідок обстрілів Нікопольського району 27 липня у низці населених пунктів були пошкодження та руйнування будинків, господарських споруд, церкви та освітнього закладу.

Перед цим внаслідок російського артилерійського обстрілу Синельниківщини Дніпропетровської області постраждала жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо також, що 22 липня в результаті ворожих ударів по Нікополю постраждали троє людей.

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НікопольДніпропетровська область