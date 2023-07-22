Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії, є поранені та руйнування

Російські війська знову обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, використовуючи для ударів учора ввечері артилерію. Внаслідок ворожих атак є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

Чиновник уточнив, що постраждали троє людей - двоє чоловіків і жінка.

"57-річний чоловік та 78-річна жінка госпіталізовані з осколковими пораненнями. Їхній стан - середньої тяжкості. Ще один чоловік 42 років лікуватиметься вдома", - сказав він.

У місті було пошкоджено 8 приватних будинків та 9 господарських будівель, а також - лінія електропередач.

"Ще раз агресор обстріляв місто вже вночі. Побив промислове підприємство. Без жертв", - додав голова ОВА.

Крім того, атакували російські окупанти Дніпропетровську область також безпілотником, ймовірно - "Шахедом", але ворожий дрон успішно "приземлили" військові ЗСУ.

Наслідки ворожих обстрілів Нікополя (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Російські війська обстрілюють територію Дніпропетровської області майже щодня. Загарбники для ударів активно застосовують реактивну та важку артилерію, що розташована на іншому березі Дніпра. Часто під удар потрапляє Нікополь та район.

Так, нагадаємо, що в ніч проти 11 липня окупанти при обстрілі Нікопольського району випустили з артилерії півтора десятка снарядів.

Вночі перед цим, 10 липня, загарбники також били з артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді.

А 3 липня внаслідок ворожих ударів по містах Марганець та Нікополь постраждала жінка похилого віку.