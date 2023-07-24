Окупанти обстрілювали з артилерії Дніпропетровську область: є постраждала

Внаслідок російського артилерійського обстрілу в Дніпропетровській області, вчиненого окупантами вчора, постраждала одна жінка. У неділю пізно ввечері противник також завдав ударів по Мирівській громаді Нікопольського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

"Вчора пізно ввечері ворог вдарив по Мирівській громаді Нікопольського району. Застосував важку артилерію. Обійшлося без загиблих та поранених", - розповів чиновник.

Інші райони та громади регіону під удари загарбників не потрапляли.

"До лікарів звернулася 54-річна жінка, яка постраждала під час вчорашнього обстрілу Синельниківщини", - повідомив голова ОВА.

Він уточнив, що у постраждалої черепно-мозкова травма та забій хребта. Жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Російські обстріли Дніпропетровської області

Російські окупанти обстрілюють територію Дніпропетровської області практично щодня. Загарбники для ударів активно застосовують реактивну та важку артилерію, що розташована на іншому березі Дніпра. Часто під удар потрапляє Нікополь та район.

Так, в ніч проти 23 липня війська РФ гатили по Нікополю, застосовуючи для ударів важку артилерію. Внаслідок ворожих атак були пошкодження будинків та іншої інфраструктури.

Перед тим, 22 липня, в результаті російських ударів по Нікополю постраждали три людини.

Також нагадаємо, що 3 липня внаслідок ворожих ударів по містах Марганець та Нікополь постраждала жінка похилого віку.