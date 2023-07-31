Оккупанты ночью били по Никопольскому району из артиллерии

Под вражеский артиллерийский обстрел попали Никополь и Марганецкая община.

"Ночью враг терроризировал Никопольщину. Обстрелял район семь раз", - рассказал чиновник.

В настоящее время проводится обследование территорий, попавших под атаку, для выяснения последствий ударов.

"К счастью, среди людей пострадавших нет", - отметил руководитель ОВА.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук добавил, что в других общинах области этой ночью было спокойно

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Населенные пункты Днепропетровской области почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны войск РФ. Оккупанты для атак часто применяют реактивную и тяжелую артиллерию, расположенную на другом берегу Днепра. В основном под удар попадает Никополь и район.

Прошлой ночью, 30 июля, россияне атаковали Днепропетровскую область, применяя артиллерию и дроны-камикадзе типа Shahed.

В результате обстрелов Никопольского района 27 июля в ряде населенных пунктов были повреждения и разрушения домов, хозяйственных построек, церкви и образовательного учреждения.

Перед этим в результате российского артиллерийского обстрела Синельниковщины Днепропетровской области пострадала женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним также, что 22 июля в результате вражеских ударов по Никополю пострадали три человека.