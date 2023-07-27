Удари РФ по Дніпропетровській області: пошкоджені церква, будинки та освітній заклад

Російські війська обстрілювали протягом ночі Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих атак у низці населених пунктів є пошкодження та руйнування будинків, господарських споруд, церкви та освітнього закладу.

Про це 27 липня повідомляє РБК-Україна , посилаючись на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака .

Чиновник уточнив, що район зазнавав ударів з боку російських військ 7 разів.

"Майже три десятки снарядів з важкої артилерії поцілили по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах", - розповів він.

Крім того, цієї ночі противник для атаки по області застосовував також дрон-камікадзе, проте силами та засобами ППО ЗСУ "Шахед" вдалося "приземлити".

Глава ОВА розповів про наслідки російських обстрілів по н.п. Нікопольського району. Були пошкоджені:

освітній заклад,

адмінбудівня,

компанія зв'язку,

пошта,

церква,

два 2-поверхові будинки,

господарська споруда,

лінії електропередач.

"Яких ще руйнувань заподіяв ворог – з'ясовують рятувальники. Вони продовжують обстеження території. Люди не постраждали", - додав чиновник.

Наслідки атаки військ РФ по Нікопольському району Дніпропетровської області (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Російські обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Територія Дніпропетровської області зазнає обстрілів з боку російських окупантів майже щоденно. Часто під удар потрапляє Нікополь та район.

Днями внаслідок російського артилерійського обстрілу Синельниківщини Дніпропетровській області постраждала жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що 23 липня війська РФ гатили по Нікополю, застосовуючи для ударів важку артилерію. Внаслідок ворожих атак були пошкодження будинків та іншої інфраструктури.

А за день до цього, 22 липня, в результаті російських ударів по Нікополю постраждали три людини.