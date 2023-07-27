Удари РФ по Дніпропетровській області: пошкоджені церква, будинки та освітній заклад
Російські війська обстрілювали протягом ночі Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих атак у низці населених пунктів є пошкодження та руйнування будинків, господарських споруд, церкви та освітнього закладу.
Про це 27 липня повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.
Чиновник уточнив, що район зазнавав ударів з боку російських військ 7 разів.
"Майже три десятки снарядів з важкої артилерії поцілили по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах", - розповів він.
Крім того, цієї ночі противник для атаки по області застосовував також дрон-камікадзе, проте силами та засобами ППО ЗСУ "Шахед" вдалося "приземлити".
Глава ОВА розповів про наслідки російських обстрілів по н.п. Нікопольського району. Були пошкоджені:
- освітній заклад,
- адмінбудівня,
- компанія зв'язку,
- пошта,
- церква,
- два 2-поверхові будинки,
- господарська споруда,
- лінії електропередач.
"Яких ще руйнувань заподіяв ворог – з'ясовують рятувальники. Вони продовжують обстеження території. Люди не постраждали", - додав чиновник.
Наслідки атаки військ РФ по Нікопольському району Дніпропетровської області (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Російські обстріли Нікополя та Дніпропетровської області
Територія Дніпропетровської області зазнає обстрілів з боку російських окупантів майже щоденно. Часто під удар потрапляє Нікополь та район.
Днями внаслідок російського артилерійського обстрілу Синельниківщини Дніпропетровській області постраждала жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, що 23 липня війська РФ гатили по Нікополю, застосовуючи для ударів важку артилерію. Внаслідок ворожих атак були пошкодження будинків та іншої інфраструктури.
А за день до цього, 22 липня, в результаті російських ударів по Нікополю постраждали три людини.
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