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Оккупанты ночью дронами атаковали Краматорск: ранены женщина и ребенок, есть разрушения

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Краматорск, Суббота 29 апреля 2023 17:04
Оккупанты ночью дронами атаковали Краматорск: ранены женщина и ребенок, есть разрушения Фото: Обстрел Краматорска (facebook.com/kramatorsk.rada)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 29 апреля, российские войска ночью атаковали Краматорск (Донецкая область) дронами-камикадзе. В результате атаки были ранены женщина и ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета.

"Последствия ночного обстрела Краматорска. Ранены женщина и ребенок, которые с ожогами доставлены в больницу. Состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были повреждены 3 частных дома, один из которых разрушен до основания.

Позже Управление образования Краматорского городского совета сообщило, что в сверхтяжелом состоянии их мать и ребенок доставлен в больницу с ожогами. Дальше их будут везти в город Днепр.

Напомним, что в субботу, 29 апреля, российские военные нанесли удар по Черниговской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, а подросток получил ранения.

В субботу, 29 апреля, российские войска обстреляли Херсонскую область с РСЗО. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

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