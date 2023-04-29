Оккупанты ночью дронами атаковали Краматорск: ранены женщина и ребенок, есть разрушения
В субботу, 29 апреля, российские войска ночью атаковали Краматорск (Донецкая область) дронами-камикадзе. В результате атаки были ранены женщина и ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета.
"Последствия ночного обстрела Краматорска. Ранены женщина и ребенок, которые с ожогами доставлены в больницу. Состояние тяжелое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что были повреждены 3 частных дома, один из которых разрушен до основания.
Позже Управление образования Краматорского городского совета сообщило, что в сверхтяжелом состоянии их мать и ребенок доставлен в больницу с ожогами. Дальше их будут везти в город Днепр.
Напомним, что в субботу, 29 апреля, российские военные нанесли удар по Черниговской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, а подросток получил ранения.
В субботу, 29 апреля, российские войска обстреляли Херсонскую область с РСЗО. В результате вражеской атаки погиб мужчина.
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