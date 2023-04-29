Росіяни з РСЗВ обстріляли Херсонську область: є загиблий та поранена

У суботу, 29 квітня, російські війська обстріляли Херсонську область с РСЗВ. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

"За даними слідства, 29.04.2023, близько 10:00 російська армія вчергове обстріляла населений пункт Білозерської громади Херсонської області", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще одна жінка отримала травми, її госпіталізовано. "Пошкоджено приватні будинки. За попередніми даними, ворог атакував село з РСЗВ. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину", - додали у прокуратурі.