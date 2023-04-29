Росіяни з РСЗВ обстріляли Херсонську область: є загиблий та поранена
У суботу, 29 квітня, російські війська обстріляли Херсонську область с РСЗВ. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.
"За даними слідства, 29.04.2023, близько 10:00 російська армія вчергове обстріляла населений пункт Білозерської громади Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще одна жінка отримала травми, її госпіталізовано.
"Пошкоджено приватні будинки. За попередніми даними, ворог атакував село з РСЗВ. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, що ввечері п'ятниці, 28 квітня, росіяни обстріляли Білозерку Херсонської області. Через атаку одна людина загинула, три отримали поранення.
Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Херсона. Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік.
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