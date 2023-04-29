ua ru
Сб, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли будинки у Чернігівській області: є загиблий, дитина отримала поранення

Новость на русском →
Чернігівська область, Субота 29 квітня 2023 16:03
Росіяни обстріляли будинки у Чернігівській області: є загиблий, дитина отримала поранення Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 29 квітня, російські військові завдали удару по Чернігівській області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, а підліток отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Чернігівської області.

"Сьогодні окупаційні війська вкотре здійснили обстріли прикордоння Чернігівської області. Внаслідок ворожої атаки по Семенівській громаді загинув 63-річний місцевий мешканець. Пораненого 14-річного підлітка поліцейські евакуювали та передали медикам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 29 квітня близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про потужний обстріл одного з прикордонних сіл. Поліцейські встановили, що росіяни поцілили по приватним будинкам, коли люди ще спали. Один мирний громадянин загинув у власному ліжку. У сусідньому будинку підліток зазнав поранення руки.

Наразі слідчі Новгород-Сіверського райвідділу поліції збирають доказову базу воєнних злочинів росіян. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що російські війська знову обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей. За останній час було зафіксовано 11 ворожих атак з авіації, гелікоптерів і не тільки.

У суботу, 29 квітня, російські війська обстріляли Херсонську область с РСЗВ. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація полиция Черниговская область Війна в Україні
NEWS
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
DAILY
Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою