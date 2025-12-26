Оккупанты устроили сафари на жителей Константиновки, - заявление властей

Константиновская община продолжает страдать от целенаправленных ударов российских оккупантов, которые применяют дроны для охоты на мирных жителей, совершая атаки даже во время эвакуационных миссий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы в Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова в сети Facebook.

Ежедневно город Константиновка в Донецкой области подвергается жестоким атакам агрессора. Российские войска используют ударные FPV-дроны, нацеленные на гражданских в жилых кварталах, создавая угрозу для жизни обычных людей и волонтеров, занимающихся спасением жителей из опасных зон.

Целенаправленные атаки на граждан

По информации Константиновской городской военной администрации, один человек погиб после попадания вражеского дрона, еще два получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавших оперативно доставили в больницу города Дружковки, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В момент атаки они участвовали в эвакуационной миссии, спасая жизни соседей.

Удары по эвакуационному транспорту

Вражеский огонь также пришелся на легковой автомобиль общественной организации "Краматорское объединение волонтеров", который ежедневно занимался вывозом мирных жителей из опасных зон. Разрушений жилищного фонда зафиксировано не было.

Безопасных мест в общине нет

Правоохранительные органы продолжают фиксировать преступления, совершенные российской федерацией. Константиновская городская военная администрация подчеркивает, что безопасных мест в общине не осталось: враг охотится на гражданский транспорт и обычных прохожих. Лучший способ защитить себя и близких — эвакуация в более безопасные регионы.