Окупанти через втрати техніки йдуть у штурми на конях (відео)

Фото: росіяни змушені пересідати на новий "транспорт" внаслідок втрат техніки у штурмах (Getty Images)

Через швидку втрату своєї техніки російські окупанти змушені йти у штурми на конях. Проте ЗСУ швидко "мінусують" таких штурмовиків за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка у Facebook.

Українські захисники оприлюднили відео з дрона, на якому зафіксовано двох ворожих військових, які пересуваються верхи на конях. "Російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх "м'ясних штурмів", що змушені пересуватися на конях. Але навіть це їм не допомагає - оператори дронів 5 штурмового батальйону 92 ОШБр "мінусують" ворога, щойно бачать ціль", - розповіли військові ЗСУ.