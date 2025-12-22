ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Окупанти через втрати техніки йдуть у штурми на конях (відео)

Україна, Понеділок 22 грудня 2025 16:29
UA EN RU
Окупанти через втрати техніки йдуть у штурми на конях (відео) Фото: росіяни змушені пересідати на новий "транспорт" внаслідок втрат техніки у штурмах (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Через швидку втрату своєї техніки російські окупанти змушені йти у штурми на конях. Проте ЗСУ швидко "мінусують" таких штурмовиків за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка у Facebook.

Українські захисники оприлюднили відео з дрона, на якому зафіксовано двох ворожих військових, які пересуваються верхи на конях.

"Російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх "м'ясних штурмів", що змушені пересуватися на конях. Але навіть це їм не допомагає - оператори дронів 5 штурмового батальйону 92 ОШБр "мінусують" ворога, щойно бачать ціль", - розповіли військові ЗСУ.

Втрати ворога

Українські захисники продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці, водночас знищуючи його наступальний потенціал у тилових районах.

Згідно з офіційною інформацією, загальна кількість ліквідованого особового складу противника наблизилася до 1,2 млн осіб і продовжує збільшуватися щодня.

Тільки за минулу добу втрати російських загарбників склали 1 120 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, 109 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 64 одиниці автомобільної техніки російських окупантів.

Зазначимо, протягом минулої доби, 21 грудня, на фронті відбулося 223 бойових зіткнення. ЗСУ уразили район зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Дрони ГУР атакували один із найбільших нафтотерміналів РФ у Чорноморському регіоні
Дрони ГУР атакували один із найбільших нафтотерміналів РФ у Чорноморському регіоні
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ