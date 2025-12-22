Окупанти через втрати техніки йдуть у штурми на конях (відео)
Через швидку втрату своєї техніки російські окупанти змушені йти у штурми на конях. Проте ЗСУ швидко "мінусують" таких штурмовиків за допомогою безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка у Facebook.
Українські захисники оприлюднили відео з дрона, на якому зафіксовано двох ворожих військових, які пересуваються верхи на конях.
"Російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх "м'ясних штурмів", що змушені пересуватися на конях. Але навіть це їм не допомагає - оператори дронів 5 штурмового батальйону 92 ОШБр "мінусують" ворога, щойно бачать ціль", - розповіли військові ЗСУ.
Втрати ворога
Українські захисники продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці, водночас знищуючи його наступальний потенціал у тилових районах.
Згідно з офіційною інформацією, загальна кількість ліквідованого особового складу противника наблизилася до 1,2 млн осіб і продовжує збільшуватися щодня.
Тільки за минулу добу втрати російських загарбників склали 1 120 осіб.
Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, 109 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 64 одиниці автомобільної техніки російських окупантів.
Зазначимо, протягом минулої доби, 21 грудня, на фронті відбулося 223 бойових зіткнення. ЗСУ уразили район зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.