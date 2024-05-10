UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вклинилися в оборону Харківської області. У Генштабі розповіли деталі про бої

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

У Харківській області тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

У Генштабі розповіли, що у напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області тривають контрударні заходи. Росіяни у наступальних діях застосовують піхоту та техніку.

Також наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах. Здійснюється вогневе ураження. Завдання - зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону.

"Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані", - йдеться у повідомленні.

Наступ росіян у Харківській області

В ніч на 10 травня у Харківській області російські війська спробували прорвати оборону ЗСУ. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. Атаку було відбито, бої тривають.

Розпочалася евакуація жителів прикордонних населених пунктів.

Військово-політичне керівництво наразі виключає масштабний наступ ворога на Харків.

За словами президента Володимира Зеленського, відбувається посилення сил на Харківському напрямку.

Докладніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні