Окупанти вклинилися в оборону Харківської області. У Генштабі розповіли деталі про бої

У Генштабі розповіли, що у напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області тривають контрударні заходи. Росіяни у наступальних діях застосовують піхоту та техніку.

Також наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах. Здійснюється вогневе ураження. Завдання - зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону.

"Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані", - йдеться у повідомленні.

Наступ росіян у Харківській області