Зеленський про наступ РФ на Харківську область: бачимо сили й задум окупантів

Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Однак Збройні сили посилюють захист лінії фронту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно", - сказав Зеленський.

За його словами, наразі відбувається посилення сил на Харківському напрямку та на лінії кордону з РФ.

"І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри", - розповів президент.

Ситуація в Харківській області

В ніч на п'ятницю, 10 травня, Росія спробувала прорвати лінії оборони на Харківському напрямку.

Пізніше в Центрі протидії дезінформації заявили, що сьогоднішня спроба росіян швидше схожа на імітацію та на спробу перевірити готовність української армії.

У своєму матеріалі РБК-Україна зібрало всі дані, які відомо про ситуацію в області та про те, де йдуть бої.

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